Yükseköğretim sisteminde yeni dönem başlıyor

YÖK Başkanı Saraç, Türk yükseköğretim sisteminde ilkleri barındıran yasayı anlattı. Saraç, “YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu model, Türkiye için ilk defa uygulanacak” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, çok sayıda ilki barındırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu ilkleri anlattı. Saraç, ilk yasa paketinin ana esasları arasında bağımsız Kalite Kurulunun kurulması, YÖK'ün yetki devri süreçlerini ve üniversite- sanayi ilişkisini yasal zemine kavuşturmak, kontenjanların paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde belirlenmesine imkan tanımak ve devlet üniversitelerine hareket serbestisi getirmek gibi pek çok önemli konunun bulunduğunu aktardı. İkinci yasa paketinde de aynı şekilde radikal değişikliklerin söz konusu olduğuna işaret eden Saraç, "YÖK'ün yetki devri ve yetki paylaşımı süreci bu pakette de sürmektedir. Bu bağlamda, üniversitelerdeki bazı ücretlerin belirlenmesi yetkisinin üniversitelere devri, ayrıca mali güçlük sebebiyle üniversitelerin faaliyet izninin kaldırılması noktasında YÖK'ün yetkilerini başkaca kurumlarla paylaşması ve bu konudaki etkisinin sınırlandırılması bunlardan bazıları" diye konuştu.

ORTAK ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

Yeni YÖK olarak önem verdikleri bir konunun da Türk yükseköğretim sistemine birlikte iş yapma modelini kazandırmak olduğunu vurgulayan Saraç, "Bu noktada da önemli bir adım atılıyor. YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Stratejik önem taşıyan bu projelerin desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden daha fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri ortak araştırma merkezleri kurulması öngörüldü" dedi.

HEP BİRLİKTE İŞ YAPMA MODELİ

Bu modelin Türkiye için ilk defa uygulanacağını söyleyen Saraç, "Artık üniversitelerimizin birlikte iş yapacakları, birden fazla üniversitemizin insan kaynaklarını, laboratuvarlarını, ekipmanlarını birlikte kullanabilecekleri bir modeli uygulayacağız. Bu yasal düzenlemelerin alt düzenlemeleri için hızla çalışmaya başlıyoruz. Türk yükseköğretimini yöneten kişiler olarak gerçekten mutlu ve umutluyuz. Bu destek yükseköğretimde adalet, fırsat eşitliği, liyakat ile ilgili daha fazla sorumluluk yüklüyor" açıklamasını yaptı.



"Doktoralı herkes ders verebilecek

PAKETTE öğretim elemanları için başka iyileştirmelerin de söz konusu olduğu-nu belirten Yekta Saraç, "Doktorası olan uzman, çevirici, eğitim öğretim elemanları-na da ders verebilme imkanı tanınıyor. Yani üniversitede doktoralı olan herkes artık ders verebilecek" bilgisini paylaştı. Saraç ayrıca doktoralı araştırmacıların ücretinde artış yapılacağını da kaydetti.



Tezli yüksek lisans yapma kriterleri

YÖK Başkanı Saraç, yasa paketinde eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltme-yi amaçlayan maddelerin de bulunduğu-nu bildirdi. Öğretim görevlililiği için bazı özel alanlar hariç olmak üzere, tezli yük-sek lisans şartı getirildiğini belirten Saraç, "Bu da kalite çıtasını yükseltmek için atı-lan bir adım" diye konuştu.