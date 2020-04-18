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31 ildeki sorunsuz ilerliyor

31 ildeki ekmek dağıtımı sorunsuz ilerliyor

18.04.2020, 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,12:39

ve 'ta tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanıyor. Alınan tedbirler kapsamında fırıncılar birimleriyle birlikte sokak sokak gezerek ekmek dağıtıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkanı , "Her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar 'mahalle, sokak, cadde ölçeğinde' muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadır" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde muntazam şekilde vatandaşa ekmek ulaştırıldığını belirtti.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanan "sokağa çıkma yasağı" kapsamında şu an itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek birimlerinin de sahada olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftadan farklı olarak ekmek dağıtımının daha düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında fırıncılar odalarımız, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlarımız tarafından, her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar 'mahalle, sokak, cadde ölçeğinde' muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadır."

AA

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