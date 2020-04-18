Acil immün plazma bağışçısı aranıyor

Korona virüsle mücadelede ülke çapında seferberlik başlatılırken, Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, İzmir'de acil gönüllü immün aferez plazma bağışçısı arandığını söyledi. Yeni Asır'a önemli açıklamalar yapan Gök, "Şu ana kadar 5 ünite immün aferez plazma alındı ve korona virüs tedavisi gören 10 entübe hastamızda kullanıldı. Öncelikli olarak entübe hastalara acil immün plazma verilmesi gerekiyor. Ancak bağışçı olmadığı için bu ihtiyaçlara cevap veremiyoruz. Vatandaşlarımızı bağışçı olmaya davet ediyoruz. Plazma bağışının hiçbir sakıncası yok" dedi.

1 AYDA 3 BAĞIŞ YAPILABİLİR

Alınan plazmalarda kan grubu olarak sadece 'ABO' grubunun geçerli olduğunu söyleyen Gök, "Bir ünite plazmadan 2 torba ürün elde edilerek yoğun bakımdaki 2 hastada kullanılıyor. Gönüllü plazma bağışında kan gruplarında sadece ABO kan grubu esastır. Yani kan grubunun negatif veya pozitif olmasına bakılmıyor. 1 ayda 3 defa plazma bağışı yapılabilir. Vatandaşlarımız 0538 057 30 70 - 0538 057 30 67 - 0538 057

30 73 - 0538 057 30 69 numaralı telefonlardan randevu alabilir" ifadelerini kullandı.



Hangi kriterler gerekiyor?

Kan bağışçısı seçim kriterlerine uygun olması, ● 18-60 yaş arası sağlık kuruluşundan kovid-19 tanısı konmuş olması, ● Son iki PCR testi negatif olması, ● 14 gündür kendini iyi hissetmesi ve gebelik hikayesinin olmaması.

TOLGA TEKİN