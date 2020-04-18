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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

18.04.2020, 15:21

Başkan , 'ın kuzeyinde şehit edilen Muhammet Fatih Durhan ile 'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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