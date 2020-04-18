İBB’nin yarım bıraktığı o yol bitiriliyor

İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynak yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenmişti.