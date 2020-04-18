  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İBB’nin yarım bıraktığı o yol bitiriliyor

’nin yarım bıraktığı o yol bitiriliyor

İBB’nin yarım bıraktığı o yol bitiriliyor
Giriş Tarihi: 18.4.2020

İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynak yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İBB’nin yarım bıraktığı o yol bitiriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA