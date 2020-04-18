İçişleri'nden yeni genelge! 15 gün daha uzatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile 31 ile yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı. Detaylar geliyor...