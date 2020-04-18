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Haberler Gündem İkinci ‘Yuvaya dönüş’ operasyonu

İkinci ‘Yuvaya dönüş’ operasyonu

İkinci ‘Yuvaya dönüş’ operasyonu
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirilmelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan ilk operasyonda yurtdışında bulunan 25 bin vatandaşımız uçaklarla Türkiye'ye getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurtdışından gelen talepler üzerine Türkiye ikinci büyük çapta operasyon için düğmeye bastı. Halen geçici süreliğine yurtdışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşları için karantina koşulları hazırlandı.

BAYRAM MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Getirilen vatandaşlar virüsle mücadele kapsamında salgının önlenmesi açısından 14 gün süreyle karantina altına alınacaklar. Yurtdışındaki vatandaşların Türkiye'ye gelişlerinin önümüzdeki hafta ortalarına kadar tamamlanması planlanıyor. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı da yurtdışındaki vatandaşlarla sürekli iletişim halinde. Bakanlığın çağrı merkezine önceki akşam itibarıyla 55 bin 927 çağrı geldiği aktarıldı.

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