İyileşen hasta sayısı 8 bin 631’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Koca, günlük tabloyu da vatandaşlarla paylaştı. Bakan Koca, dün yapılan 40 bin 270 testten 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın hayatını kaybettiğini, 1542 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirtti. Koca, toplam test sayısının 558 bin 413, vaka sayısının 78 bin 546, toplam can kaybının 1769, yoğun bakım hasta sayısının ise 1845'e yükseldiğini belirtirken, toplam iyileşen vaka sayısının da 8 bin 631 olduğunu bildirdi.



ERCÜMENT OVALI'YA CEVAP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Dornaz Alfa adlı ilaç hammaddesinin korona virüs tedavisinde kullanılabileceğini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya da cevap geldi. "Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi" diyen Koca, "İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz" ifadelerini kullandı.