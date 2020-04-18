  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İzmir’de 526 kişiye filyasyon freni

’de 526 kişiye filyasyon freni

İzmir’de 526 kişiye filyasyon freni
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemle üzerinde durduğu filyasyon çalışması İzmir'de de etkili oldu. Korona virüs dedektifi gibi çalışan ve ikişer kişiden oluşan 400 kişilik filyasyon ekiplerinin, virüsün temas izini sürerek 526 kişiyi tespit edip yayılmayı durdurduğu ortaya çıktı. 400 EKİP VAR
Türkiye gelinde görevli 4 bin 600 filyasyon ekibinin 400'ü İzmir'de evlerde, işyerlerinde temasın olduğu her yerde görev başında. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı'na bağlı ekipler, İzmirlilere adeta check-up yapıyor. Virüsün temas zincirini ortaya çıkarmak için çalışan ekiplerin, İzmir'de bu şekilde 526 kişiyi tespit ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye'de virüsle temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini açıklarken, bunun 52 bin 777'sinin İzmir'de olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 526 kişiye filyasyon freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA