İzmir’de 526 kişiye filyasyon freni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemle üzerinde durduğu filyasyon çalışması İzmir'de de etkili oldu. Korona virüs dedektifi gibi çalışan ve ikişer kişiden oluşan 400 kişilik filyasyon ekiplerinin, virüsün temas izini sürerek 526 kişiyi tespit edip yayılmayı durdurduğu ortaya çıktı. 400 EKİP VAR

Türkiye gelinde görevli 4 bin 600 filyasyon ekibinin 400'ü İzmir'de evlerde, işyerlerinde temasın olduğu her yerde görev başında. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı'na bağlı ekipler, İzmirlilere adeta check-up yapıyor. Virüsün temas zincirini ortaya çıkarmak için çalışan ekiplerin, İzmir'de bu şekilde 526 kişiyi tespit ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye'de virüsle temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini açıklarken, bunun 52 bin 777'sinin İzmir'de olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL