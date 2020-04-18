‘Oğlum, kardeşlerin ve annen seni bekliyor’

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 228'inci günde de sürdürdü. Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gittikten sonra dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı. Oğlunu almadan gitmeyeceğini belirten Tokay, "9 sene oldu. Oğlum; annen ve kardeşlerin seni bekliyor. Gel teslim ol" dedi.