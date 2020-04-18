RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara cezai müeyyide açıklaması

Defalarca yapılan uyarılara rağmen bazı yayıncılarımızın bunları dikkate almayıp devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini ve bunu bir alışkanlık haline getirdiklerini gördük. Bu sebeple Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanundan aldığımız yetkiyle, bazı kanallara cezai müeyyideler uyguladık." dedi.

Şahin, yazılı açıklamasında, devletin koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede milletin sağlığını, huzurunu ve üretim kabiliyetini merkeze aldığını belirterek, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tüm tedbirleri zamanında aldığını vurguladı. Türkiye'nin, dünyanın gelişmiş ülkelerine oranla daha sağlam sağlık alt yapısına sahip olduğunun altını çizen Şahin, dezavantajlı vatandaşlara sosyal yardımlar yapılmasının yanı sıra Avrupa ülkelerine de tıbbi yardımlarda bulunulduğuna işaret etti.

"ALINAN ÖNLEMLER KAMUOYUNA EN DOĞRU ŞEKİLDE ANLATILMALI"

Koronavirüs sürecini, milletin devletiyle beraber olduğu "seferberlik hali" diye tanımlayan Şahin, şöyle devam etti:

"Halkımızın bu süreçte devletimizin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu hissetmesi ve süreci daha az endişeyle geçirmesi açısından göz ardı edilemeyecek en önemli husus, alınan önlemlerin ve bu kapsamda hayata geçirilen eylemlerin kamuoyuna en doğru, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde anlatılmasıdır.

Bu görev de süreçteki en önemli aktörlerden olan medyamıza düşmektedir. Birçok yayıncı kuruluşumuz, bu sorumluluğu hissederek pandemiyle mücadele sürecinin ne kadar öngörülü ve özverili olarak yürütüldüğünü vatandaşlarımıza hassasiyetle anlatmaya gayret göstermiştir."

"UYARILARI BAZI YAYINCILARIMIZ DİKKATE ALMADI"

Bazı yayıncı kuruluşlarının salgın sürecinde sorumluluk bilinciyle hareket etmediğini ve fırsatçılık yaptığını belirten Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda RTÜK olarak tespit ettiğimiz söz konusu yayıncı kuruluşlara, ilk etapta sözlü uyarılarda bulunduk. Defalarca yapılan uyarılara rağmen bazı yayıncılarımızın bunları dikkate almayıp, devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini ve bunu bir alışkanlık haline getirdiklerini gördük. Bu sebeple Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanundan aldığımız yetkiyle, bazı kanallara cezai müeyyideler uyguladık."



Bazı yayıncıların sorumluluğu sahiplenmemeye devam ettiğine dikkati çeken Şahin, "Geldiğimiz bu süreçte bunların devam etmesi halinde RTÜK'ün yasadan kaynaklanan diğer yetkilerini de kullanmakta tereddüt etmeyeceğini bir kez daha ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"DEVLET VE MİLLETİ AYRIŞTIRMAYACAK ŞEKİLDE YAPMALARI TEMENNİMİZDİR"

Koronavirüs pandemisiyle mücadelenin topyekun bir mücadele olduğunu vurgulayan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Mücadelenin devletin tüm kurumlarıyla birlik ve beraberlik içinde yapıldığının milletimize en doğru, en şeffaf şekilde anlatılması yayıncılarımızın vazgeçilmez bir sorumluluğudur. Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın, bu hassasiyeti merkeze alarak kamuoyunu bilgilendirme olan yayıncılık görevlerini, sorumluluk bilinciyle vicdanlı bir şekilde devlet ve milleti ayrıştırmayacak şekilde yapmaları temennimizdir.



Koronavirüs pandemisinde, sorumlu yayıncılık ilkesiyle devletimizin milletimizle beraberliğini güçlendirmesi yayıncılarımızın en önemli vicdani sorumluluğudur. Sorumluluk gerektiren makamlarda olanların, açıklamalarında siyasi saiklerle hareket etmeleri yerine, insani değerlere saygı çerçevesinde beyanatlarına dikkat etmelerini beklemekteyiz."

AA

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