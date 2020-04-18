Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni helikopterle havadan inceledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. pic.twitter.com/AknHR9bIVx— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 18, 2020
Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.
Son dakika: Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren salgın hastanelerini havadan inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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