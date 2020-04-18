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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren salgın hastanelerini havadan inceledi

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'da yapımı süren salgın hastanelerini havadan inceledi

Son dakika: Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren salgın hastanelerini havadan inceledi

18.04.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,15:44

Son dakika haberine göre, Başkan , Sancaktepe ve 'nda yapımı devam eden hastaneler ile İkitelli Şehir Hastanesi'ni helikopterle havadan inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

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