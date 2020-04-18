Türkiye’den Somali’ye ilaç ve sağlık malzemesi

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı. Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen sağlık yardım malzemeleri, askerler tarafından 'Koca Yusuf' adlı askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçak, akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indi. Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi göndermişti