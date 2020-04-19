Dünya Sağlık Örgütü eleştirilerin hedefi oldu

Birleşmiş Milletler tarafından 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs nedeniyle yapılan eleştiriler karşısında tarihinin en zor dönemini yaşıyor. DSÖ, tüm dünyanın kabusu haline gelen Kovid-19 pandemisinde "geç adımlar atmak", "çelişkili mesajlar vermek" ve "Çin'in piyonu" olmakla suçlanıyor. Örgüt, 14 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu. 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiği gün örgütün "Çin ile sınırlarınızı kapatmayın çağrısı" yapması da şaşkınlıkla karşılanmıştı.





SUÇLAMALAR ARTIYOR

DSÖ yetkilileri 26 Şubat'ta Kovid-19 için "salgın" kelimesinin kullanılmasına karşı olduklarını söylerken, 11 Mart'ta küresel pandemi ilan edilmesiyle eleştirilerin sesi yükselirken, ABD Başkanı Trump da bunun başını çekerek DSÖ'ye verdikleri finansal desteği kestiklerini duyurdu. ABD'nin yanı sıra Japonya ve Tayvan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde eleştirilere hedef olan DSÖ, krize ilişkin "geç" ve "çelişkili" kararlar almakla suçlanıyor.

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