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Haberler Gündem Fransa sağlıkçılara çöp torbası veriyor

sağlıkçılara çöp torbası veriyor

Fransa sağlıkçılara çöp torbası veriyor
Giriş Tarihi: 19.4.2020
KORONA virüsle mücadelede yetersiz kalan Avrupa ülkelerinde çaresiz kalınan görüntülere bir yenisi Fransa'da eklendi. Başkent Paris'te Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, hükümete tepki yağdı.
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