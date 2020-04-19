KORONA virüsle mücadelede yetersiz kalan Avrupa ülkelerinde çaresiz kalınan görüntülere bir yenisi Fransa'da eklendi. Başkent Paris'te Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, hükümete tepki yağdı.
Fransa sağlıkçılara çöp torbası veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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