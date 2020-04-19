Fransa sağlıkçılara çöp torbası veriyor

KORONA virüsle mücadelede yetersiz kalan Avrupa ülkelerinde çaresiz kalınan görüntülere bir yenisi Fransa'da eklendi. Başkent Paris'te Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, hükümete tepki yağdı.

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