Hastane inşaatlarına havadan inceleme

Korona virüsle mücadelede çeşitli işbirlikleri için dünya liderleriyle sürekli temas halinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan da Türkiye'deki çalışmaları yakından takip ediyor. Alınan tedbirler kapsamında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için bakanlara sürekli talimatlar veren Başkan Erdoğan, dün de İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi.



HELİKOPTERLE GEZDİ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneler ile pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. Alınan bilgiye göre Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler üzerinde tur atarak incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın yollarını tamamlamak üzere olduğu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi. Hastaneler hakkında detaylı bilgi alan Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne geri döndü.





Başkan Erdoğan Ulaştırma Bakanlığı'nın yollarını tamamlamak üzere olduğu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.