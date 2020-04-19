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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı

19.04.2020, 18:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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