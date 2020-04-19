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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika: , ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

19.04.2020, 20:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,20:39

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

VİRÜSLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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