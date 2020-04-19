Son dakika: Manisa'da deprem!

Sabah saatlerinden itibaren depremle sallanan Manisa'da artçı depremler devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Manisa Kırkağaç’ta bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa Kırkağaç'ta saat 20.09'da 3.1 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken Sarsıntıların ardından bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 2.6. İşte AFAD'ın açıkladığı depremin hissedildiği ilçeler...