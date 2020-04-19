  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Manisa'da deprem!

Son dakika: 'da deprem!

Son dakika: Manisa'da deprem!

19.04.2020, 21:18

Sabah saatlerinden itibaren depremle sallanan 'da artçı depremler devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Manisa Kırkağaç’ta bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa Kırkağaç'ta saat 20.09'da 3.1 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken Sarsıntıların ardından bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 2.6. İşte AFAD'ın açıkladığı depremin hissedildiği ilçeler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Manisa'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA