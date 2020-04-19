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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

19.04.2020, 19:02 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,19:11

Son dakika... , "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son rakamları açıkladı.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Bakan Koca açıklamasında, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.

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