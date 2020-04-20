23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü, özel gündemle toplanacak.

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak, maske takılarak ve minimum sayıda katılımla TBMM'de, Anıtkabir'de ve eski Meclis'te törenler yapılacak.

21.00'DA İSTİKLAL MARŞI

Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına 15 Mayıs'a kadar ara veren TBMM, 23 Nisan'da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Her yıl 23 Nisan akşamı Meclis'te yapılan resepsiyon bu yıl yapılmayacak. Onun yerine tüm Türkiye'de saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Yine aynı saatte tüm televizyon kanallarında İstiklal Marşı yayınlanacak.

EDA IŞIK