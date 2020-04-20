Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.
Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. pic.twitter.com/EIgPr7AXHV
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.