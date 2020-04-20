Başkan’dan ağaçlandırma talimatı

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastanelerindeki çalışmaları önceki gün havadan inceleyen Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de yapılan hastanenin çevresinin en kısa sürede ağaçlandırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'da yapımı devam eden Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını ve bugün hizmete girecek olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nde yürütülen çalışmaları helikopterle havadan inceledi. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da eşlik etti. Erdoğan'ın helikopterde yer alan kurmayları maske taktı.

SALGIN, DEPREM VE AFET

Erdoğan, 6 Nisan'da videokonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından 45 gün içinde bitirilmesini istediği Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapılacak hastanelerin inşaatlarının son durumuyla ilgili de bilgi aldı. Erdoğan, Sancaktepe'deki hastanenin çevresinin en kısa sürede ağaçlandırılması talimatını verdi. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki iki hastane de salgın, deprem ve afet hastanesi olarak tek katlı planlandı. 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataktan oluşan Sancaktepe'deki çok amaçlı hastane, her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Atatürk Havalimanı arazisinin bir bölümüne inşa edilen hastane de çok amaçlı olarak kullanılabilecek ve her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen toplam 1008 yataktan oluşacak.

Hastane inşaatlarını havadan inceleyen Başkan Erdoğan, kurmaylarından çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

MAYIS SONUNDA DEVREDE

Şu anda Türkiye'de hizmet veren hastanelerin mevcut kapasitesinde herhangi bir sorun olmadığı, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı hastanelerinin planladığı gibi 45 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Hastanelerin mayıs ayı sonunda devreye alınması planlanıyor.



Kabine 4. kez videokonferansla toplanacak

Başkan Erdoğan bugün, Cmuhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine, korona virüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Erdoğan, kabineye İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak. Toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili durum, salgının ekonomi üzerindeki etkisi, üretim ve ihracatın devam etmesi için atılacak adımlar ele alınacak.



Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başkan Erdoğan'ın dün havadan denetlediği hastanenin şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken hastane yollarının da tamamlandığı görüldü.

HASAN AY