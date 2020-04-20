Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kan bağışı çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘’Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’’ temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Fitre bedeli bu yıl 27 TL'dir. Teravih namazlarını herkes evlerinde ailesi ile teravih namazını kılabilir. Teravih namazı ferdi olarak kılınabilir. Oruç ibadetinde asıl amaç kalbin, aklın oruç ile bütünleşmesi. Orucun bütün bilimsel araştırmalarda bağışıklığı güçlendirdiği ortaya konulmuştur. " dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Ramazan ve Sorumluluk Bilinci'' temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Erbaş, "Yetkililer kan merkezinde hızla kan stoğunun azaldığını ifade etmektedirler. Ramazan'dan önce milletimizi kan bağışına davet ediyorum. Fitre bedeli bu yıl 27 TL'dir. Teravih namazlarını herkes evlerinde ailesi ile teravih namazını kılabilir. Teravih namazı ferdi olarak kılınabilir." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ORUÇ AÇIKLAMASI

"Bu yılın temasını 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci olarak belirledik. Oruç ibadetinde asıl amaç kalbin, aklın oruç ile bütünleşmesi. Orucun bütün bilimsel araştırmalarda bağışıklığı güçlendirdiği ortaya konulmuştur. Tüm tedbirleri aldık almaya çalışıyoruz.

"TÜM HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Din görevlilerimizin tamamı Vefa Koordinasyon merkezine katılarak din ile ilgili hizmetlerini cami dışında da yerine getiriyorlar. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.

"KAN BAĞIŞI" ÇAĞRISI

Yetkililer kan merkezinde hızla kan stoğunun azaldığını ifade etmektedirler. Ramazan'dan önce milletimizi kan bağışına davet ediyorum.

MUKABELELER CANLI YAYINLANACAK

Camilerden mukabele dinlemekten mahrum kalınan günlerde, 30 gün boyunca, 30 farklı hafız tarafından Diyanet TV'den yayınlanacaktır. Öğlen ve teravih vakitlerinde Ramazan programları yapılacaktır.

İFTAR SOFRALARI YERİNE YARDIM PAKETLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak 81 ilde, yurt dışında 35 ülkede gönül köprülerini kuracağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 98 ülkede gerçekleşen faaliyetlerimizi 35 ülkede gerçekleştireceğiz. İftar sofraları yerine yardım paketleri, yardım kartları ve kıyafet gibi yardımlarda bulunacağız.

FİTRE BEDELİ VE TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Fitre bedeli bu yıl 27 TL'dir. Teravih namazlarını herkes evlerinde ailesi ile teravih namazını kılabilir. Teravih namazı ferdi olarak kılınabilir."