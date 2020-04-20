Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bölücü terör örgütü PKK'ya ait 7 ve 8 odalı mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yüzlerce metre uzunluğa sahip mağaralarda 4 biksi hafif makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, bir Shotgun silahı, 82 milimetrelik bir havan, 120 milimetrelik 7 havan, 28 RPG-7, 9 RPG-9, bir el yapımı patlayıcı (EYP) haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket, iki jelikan mühimmat ile iki jelikan el bombası, iki doçka ağır makine sehpası, 136 sevk fişeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 11 akü çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakurk’ta PKK’nın inleri yerle bir edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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