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Haberler Gündem Hakurk’ta PKK’nın inleri yerle bir edildi

’ta ’nın inleri yerle bir edildi

Hakurk’ta PKK’nın inleri yerle bir edildi
Giriş Tarihi: 20.4.2020

'ın kuzeyindeki 'ta bölücü terör örgütü 'ya ait 7 ve 8 odalı mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yüzlerce metre uzunluğa sahip mağaralarda 4 biksi hafif makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, bir Shotgun silahı, 82 milimetrelik bir havan, 120 milimetrelik 7 havan, 28 RPG-7, 9 RPG-9, bir el yapımı patlayıcı (EYP) haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket, iki jelikan mühimmat ile iki jelikan el bombası, iki doçka ağır makine sehpası, 136 sevk fişeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 11 akü çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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