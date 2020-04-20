Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu

İkiz bebek dünyaya getiren kadının hayatında ilk kez hamile kaldığı açıklandı. Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi Başkanı Wasiu Adeyemo, 68 yaşındaki kadının 37’nci haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde bulunan Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi (LUTH) Başkanı Wasiu Adeyemo, basına yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavisiyle hamile kalan 68 yaşındaki bir kadının ikizlerini, sağlıklı şekilde dünyaya getirdiğini söyledi.

37'NCİ HAFTADA SEZARYENLİ DOĞUM

Adeyemo, kadının hayatında ilk kez hamile kaldığını ve 37'nci haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti.

Bu olayın Nijerya ve Afrika'da ilk olduğu aktırıldı.