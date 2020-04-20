  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu

'da bir kadın 68 yaşında anne oldu

Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu

20.04.2020, 20:17

İkiz bebek dünyaya getiren kadının hayatında ilk kez hamile kaldığı açıklandı. Başkanı Wasiu Adeyemo, 68 yaşındaki kadının 37’nci haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde bulunan Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi (LUTH) Başkanı Wasiu Adeyemo, basına yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavisiyle hamile kalan 68 yaşındaki bir kadının ikizlerini, sağlıklı şekilde dünyaya getirdiğini söyledi.

37'NCİ HAFTADA SEZARYENLİ DOĞUM

Adeyemo, kadının hayatında ilk kez hamile kaldığını ve 37'nci haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti.

Bu olayın Nijerya ve Afrika'da ilk olduğu aktırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA