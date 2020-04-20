Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 39.703 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 4.674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken 1.454 kişi sağlığına kavuştu.
Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, bugün 1.454 kişi taburcu oldu böylece toplam taburcu sayısı 13 bin 430 oldu.
Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti böylece toplam vefat sayısı 2.140 oldu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.
Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020
Sokağa çıkma yasağını aldırış etmediler! Soruşturma açıldı Manisa'da 87'lik delikanlılar koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu Başkan Erdoğan duyurdu! 23-24-25-26 Nisan’da 31 ilde sokağa çıkma yasağı geldi
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