Son dakika:Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında flaş açıklamalar!

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katılıyor. Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı konuşmada "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir." dedi.

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Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine video konferans yolu ile katılıyor.



İKİ BAKANDAN BRİFİNG

Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing alıyor. Başkan Erdoğan, ilk sözü Sağlık Bakanı Koca'ya Fahrettin'e verdi. Brifinglerin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

BAKAN KOCA: 15 MAYIS'TA TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEKTİR



Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur. (Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.





"İSTANBUL SAĞLIK ALTYAPISI BAKIMINDAN DÜNYANIN EN BAŞTA GELEN ŞEHRİ OLACAK"

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.