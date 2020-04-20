Toplam can kaybımız 2 bin 17’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan tarihine ait Türkiye'deki korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak" diyen Koca'nın paylaşımına göre dün 35 bin 344 test yapıldı ve 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi, 127 kişi ise hayatını kaybetti. Dün toplam bin 523 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.



'Daha büyük bahar bekliyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.