‘Türkiye sağlık sistemiyle gurur duymalı’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmalarıyla korona virüsle mücadelede tarih yazdıklarını söyledi.

YASAĞIN ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

ÖZLÜ, "İyileşen hastaların sayısı giderek artıyor. Yoğun bakım ve yapay solunum cihazına ihtiyacı olan hasta sayımız azaldı. Ölüm oranlarımız düşük. Türkiye, hekimleriyle, sağlık çalışanlarıyla, sağlık sistemiyle gurur duymalı" dedi. Gelen verilerin de ümit verici olduğunu belirten Özlü, "Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugünlerde görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik sürer. Bu haftaki sokağa çıkma yasağının etkisini de hafta içinde rakam ve verilerde göreceğiz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL