ABD’de virüs krizi

ABD ile Çin arasında korona virüs üzerinden tırmanan krizi değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, “ABD’de Trump üzerinde oyun oynanıyor. Siyonist yapı büyük sağlık kriziyle seçime kadar Trump’ı yıpratmak istiyor” dedi. Olağanüstü tedbirlere karşı çıkan ve ekonominin normalleşmesini isteyen Trump ile evde kalma süresinin uzamasını isteyen valiler arasındaki kriz de derinleşiyor.

Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD ve Çin üzerinden dünyaya yayılan virüs savaşını Yeni Asır'a değerlendirdi. ABD'deki süreci iyi okumak gerektiğini söyleyen Başbuğ, "Trump üzerine kurulan bir oyun var. ABD, ölümler ve salgın vakalarıyla ilgili krizin tırmandığı bir bölge. Daha ileri seviyede pik yapacak. Kasım yaklaştıkça Siyonist yapı, Trump'ı seçimlerde yıpratmak istiyor. Belli ölçüde amaçlarına ulaştılar. Çünkü son anketlerde Trump'ın ciddi oy kaybettiği söyleniyor" dedi. Trump'ın bir dönem danışmanlığını yapan Roger Stone'un Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için korona virüsü kullandığını öne sürdüğünü hatırlatan Başbuğ, "Bu salgının normal bir hadise olmadığı söylenmişti. Virüsün yarasadan değil laboratuvar ortamında üretildiği ve bunun da Bill Gates tarafından tertiplendiği iddia edildi. Ben bu görüşe katılıyorum" ifadelerini kullandı.

AMAÇ GERİLİMİ TIRMANDIRMAK

ABD Başkanı Donald Trump halka sokağa çıkma çağrısında bulunurken Türkiye'de olduğu gibi tedbirler çerçevesinde günlük yaşamın devam etmesini amaçladığını söyleyen Başbuğ, "Sol görüşlü geçinen bazı kesimler ilginç bir şekilde sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı istedi. Bu tarihi bir kırılma noktası. Bunu sorgulamak lazım. Ancak devlet maksatlı olduğu için bu görüşe sıcak bakmadı ve hayatı kilitlemeyecek şekilde idari tedbirleri arttırdı. Doğru olan buydu. Şimdi aynı senaryo ABD için geçerli. Siyonist yapı, ABD ve diğer dünya ülkelerinde de kendi güdümündeki odak güçler tarafından aynı çağrıyı yapıyor. Trump bu oyunu gördüğü için günlük yaşamın devam etmesini istiyor. Ancak Kasım'a kadar ABD'de siyaset ile virüs gündemi birlikte yürüyecek" diye konuştu.

DAVALAR SİYONİZME KARŞI

Siyonist yapının her ülkede bir mekanizması bulunduğunu ve Trump'ın söylemlerinin aslında Çin'e değil bu yapıya karşı olduğunu belirten Başbuğ, "Salgın üzerinden oynanan oyun ve biyolojik savaş önümüzdeki süreçte dünyada çok şeyi değiştirecek.



Kasım ayında ABD seçimleri tüm dünyayı etkileyecektir. Almanya başta olmak üzere diğer Avru-pa ülkeleri de Çin'e milyarlarca Euro-luk tazminat davaları açmaya hazırlanı-yor. Bu olay sermayenin merkezinin Çin olacağı iddialarını destekli-yor. Siyonist yapının salgını dün-yaya yaymak için Çin'i seçme-si tesadüf değil. Çünkü Çin, insan yoğunluğundan dolayı buna müsait. Siyonist odak yapı-lar hedef alınarak açılan dava-lar ve biyoloik savaş bu mecrada yürüyor. Bu davaların iler-de anlam kazanacağını düşünüyorum" dedi.



'Türkiye krizi çok iyi yönetiyor'



Türkiye'nin şu anda krizi çok iyi yönettiğini belirten Başbuğ, "Türkiye için pik yapıyor dedikleri grafik yataya döndü. Hafta sonu kısıtlaması yerinde bir tedbir. Çünkü vatandaşlar havaların sıcak olmasıyla sokağa çıkacaklardı. Zaten hafta sonunun ekonomiye katkısı olmayacaktı. Bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğu grafiklerle ortaya çıkıyor. Vaka sayısı azalıyor. Sıkı yönetim ilan edilmesi gibi farklı niyetlerle yaklaşanlar hayatın felç olmasını istedi ama bu olmadı olmayacak" ifadelerini kullandı.



Trump valilerle karşı karşıya

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükseldi. Salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum kötüleşiyor. New York valisi Andrew Cuomo, Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu 3 aşamalı plana tepki gösterdi. Plana göre ekonominin canlandırılması noktasında önlemler aşamalı kaldırılacak. Eyalet valileri ise Trump'ın aksine evde kalınması gerektiğini belirtiyor.

ABD'de bazı eyaletlerde salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlenmiş, özellikle Trump'ın Twitter'daki desteği sonrası sokaklara çıkanların sayısında büyük artış yaşanmıştı.

TOLGA TEKİN