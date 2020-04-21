  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri masada

, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri masada

AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri masada

21.04.2020, 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020,13:02

Son dakika haberi... ve Genel Başkanı 'ın başkanlık edeceği AK Parti video konferansla gerçekleştirilecek. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Koronavirüs tedbirleri masada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA