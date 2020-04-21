Avrupa’nın en büyüğü

Başkan Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettni Koca şunları söyledi: Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur. Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak. 2 bin 682 hasta yatağı, istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilecek" dedi. Hastanenin 15 Mayıs'ta tam kapasite olarak hizmet vereceğini kaydeden Koca, "Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacak" diye konuştu.

BİR ÖRNEĞİ YOK

Koca şöyle devam etti: "Sterilizasyon bizim için son derece önemli. Bu hastane 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. 450 yoğun bakım yatağın birer ventilatörü bulunuyor. Pandemi sürecinde kurulan hastane bu dönemde immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için de donanıma sahip. İmmün plazma işlemi yapılacak. Bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi, tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip, dünyada başka bir örneği de yok."