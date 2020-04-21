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Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

21.04.2020, 21:45

, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KORONAVİRÜS GÖRÜŞÜLDÜ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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