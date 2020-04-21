Başkan Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personelin bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün personelin 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından yapılan açıklamada, kurum yöneticilerinin gerekli tedbirleri alması ile hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için asgari seviyede personelin bulundurulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 nisan 2020 cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ TÜM ÇALIŞANLARIN 24 NİSAN CUMA GÜNÜ İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.