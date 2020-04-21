Bu hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.12'de başlayan toplantının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta 4 güne çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: Sokağa çıkama yasağı sonucunu gösterdi. Hafta sonu yasak devam edecek. 22 Nisan akşamı gece saat 24'te başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 24'e kadar devam edecek. Bu önlemlerle bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır.

15 FARKLI ALANDA EĞİTİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı proje eğitimleri özellikle BTK akademi eğitim programı üzerinden gerçekleşecek. Halen 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken özgeçmişlerini kaydetmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda istihdam edinebilme imkanı olacaktır.



ÜNİVERSİTELERE İSTİHDAM

Bünyelerinde tıp fakültesi bulunan üniversite hastanelerine çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm kesimlerin, vergi sigorta ve kredi taksidi gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık. Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 9 Nisan tarihi itibariyle sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında bu dönemde özel ihtiyaçları da kapsama aldık.