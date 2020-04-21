Çocuklara 23 Nisan hediyesi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" adlı kitap, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dijital kütüphanesinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların da erişimi için sesli olma özelliğine sahip dijital kitap, Ezgi Keleş tarafından resimlendi.



Bakan Selçuk, çocuklara, okulda "Durma konuş", "Boşver çalışma, kopya çekeriz", "Arkadaşınla alay et" diyen sesleri ve o sesler duyulduğunda neler yapmak gerektiğini anlattığı kitabında, kendisine bu kitabı yazmasını söyleyen sesi ise şöyle tanımladı:



"Ben çocukken içimden bir ses, sürekli birtakım şeyler yapmamı söylerdi. Ben de yapardım. Sonra da olan bana olurdu. Büyüyünce şunu öğrendim, her çocuğun içinde bir ses vardır. Bu kitap, içindeki okul seslerini tanıman ve o seslerle barışman için yazıldı. Benim içimdeki ses, yıllardır 'Bunları çocuklarla paylaşman lazım.' diyor. Benim için şimdi onu dinleme zamanı."



"BUNLARI ÇOCUKLARLA PAYLAŞ"

Selçuk, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olan kitabına, "Selam, ben Ziya Öğretmen! Şimdi boyum tam bir metre doksan santimetre. Ama bir zamanlar sadece bir metreydi. O zamanlar bir okulda senin gibi bir öğrenciydim." şeklinde kendini tanıtarak başladı.



İçinden bir sesin sürekli ona bir şeyler yapmasını söylediğini anlattığı kitabında Selçuk, okul günlerinden uzun yıllar sonra da "Bunları çocuklarla paylaş." diyen sesi dinleyip bu kitabı yazdığını belirtti.



Kitabında, "Bilmeni isterim ki bu ses hiçbir zaman susmayacak. Sonsuza kadar seninle birlikte olacak ve hep konuşmaya devam edecek. Mühim olan o sesi nasıl duyduğumuz, nasıl dinlediğimiz ve ona nasıl cevap verdiğimiz." ifadesini kullandı.



Selçuk, herkesin bir zamanlar duyduğu sesler arasında "Durma konuş", "Kalemi kemir", "Derse geç kal", "Komik bir şey söyle ve dersi kaynat', "Ders dinlemek yerine başka şeyler yapalım" olduğunu dile getirdi.



Kitabında bu seslere cevap önerilerini de sıralayan Bakan Selçuk, çocukların içindeki seslerle kurduğu iletişimin çok önemli olduğunun altını çizdi.



Ziya Selçuk, öğrencilere içlerindeki sese yaşam boyu iyi bakmalarını öğütlediği kitabını, "Sevgiyle, kitapla, bilgiyle, iyilikle kal." diyerek imzaladı.



Kitaba, "http://cdn.eba.gov.tr/kitap/" adresinden ulaşılabilecek.



"ZİYA ÖĞRETMENLERİNDEN İÇİMDEKİ OKUL SESLERİ"



Bakan Selçuk ayrıca Twitter hesabından, kitapla ilgili, "Çocukluğum ve öğrenciliğim el ele tutuştu, bu yıl çocuklar için bir kitap yazdılar. 23 Nisan hediyesi olarak sıralarına bırakmaktı hayalim ama olmadı. Dijital kitap olarak okuyacaklar. Çocuklara Ziya Öğretmenlerinden İçimdeki Okul Sesleri." paylaşımında bulundu.