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Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

21.04.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020,18:04

Başkan ile Rusya lideri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede iki liderin yeni tip koronavirüs pandemisini ele aldıkları belirtti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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