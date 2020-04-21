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Haberler Gündem İngiltere umudunu Türkiye’ye bağladı

umudunu ’ye bağladı

İngiltere umudunu Türkiye’ye bağladı
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Sağlık çalışanlarına yeterli ekipman sağlayamaması nedeniyle sıkıntı yaşayan ve tek kullanımlık önlüklerin tekrar kullanılmasını önermesi nedeniyle tepki çeken İngiltere hükümetine Türkiye'den yapılacak ikinci yardım dün gerçekleşti. Daha önce İngiltere'ye 250 bin önlük, eldiven ve maske gibi koruyucu ekipman gönderen Türkiye'nin 84 tonluk yardımının 400 bin adet koruyucu ekipman içerdiği belirtildi. İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yeterli miktarda koruyucu ekipman bulamaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıklamıştı.

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