Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan: "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-9) ile Türkiye'nin ve dünyanın verdiği çetin mücadele hakkında kritik mesajlar verdi.



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;



"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ"

Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.





"BAYRAM SONRASI ÜLKEMİZİN NORMAL HAYATA GEÇİŞİNİ HEDEFLİYORUZ"

Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.



"GELİŞMİŞ ÜLKELER KAPSAMLI BİR KRİZ KARŞISINDA ÇARESİZ"

Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.