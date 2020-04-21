Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı: Rehavete kapılma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerine yer verdi.
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Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020
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