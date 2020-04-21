Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı: Rehavete kapılma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.

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