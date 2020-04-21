Ücretsiz izinde maaş desteği başlıyor

Ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara da günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için ücretsiz izinde maaş desteği bugün başlıyor. Aylık bin 170 liralık ödeme için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Kısa çalışma ödeneğine de 270 bine yakın firma 3 milyonun üzerinde çalışanı için başvurdu.

UYGUNLUK BEKLENMİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını açıkladı. Bakan Selçuk, işlemlerin hızlı şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.

BAŞVURULARIN YÜZDE 40'I İMALAT SEKTÖRÜNDEN



Kısa çalışma ödeneğine başvuruların yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende, yüzde 12'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6'sı da eğitim sektöründen geldi. Başvurular en çok (yüzde 51.3) 3'ten az çalışanı olan firmalardan oldu. Bunu yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, yüzde 6.4'le de 20-49 çalışanı olan firmalar izledi. Bakan Selçuk, "Görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" dedi.



YARDIM ALANIN ÇALIŞTIRILMASI YASAK

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden yapılırken, ücretsiz izinde maaş ödemeleri için başvurular SGK bildirim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alan çalıştırılırsa, işverene ceza kesilecek. Cumhurbaşkanı 3 ay olan yardım süresini 6 aya kadar uzatabilecek. Uygulama salgın süreci ile sınırlı tutulacak. Ücretsiz izinde maaş desteğinde, kısa çalışma ödeneğindeki belgeler talep edilmeyecek.

Hazal ATEŞ