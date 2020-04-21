  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘Ülkemiz bu badireyi mutlaka atlatacaktır'

‘Ülkemiz bu badireyi mutlaka atlatacaktır'

‘Ülkemiz bu badireyi mutlaka atlatacaktır'
Giriş Tarihi: 21.4.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasının mutlu ve huzurlu günlere kavuşmaya imkan sağlayacağını belirterek, "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak. Önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" dedi. Açıklamasında salgınla mücadele sürecindeki tutumu nedeniyle CHP'yi de eleştiren Bahçeli, "CHP, Kovid- 19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı olarak görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ülkemiz bu badireyi mutlaka atlatacaktır' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA