‘Ülkemiz bu badireyi mutlaka atlatacaktır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasının mutlu ve huzurlu günlere kavuşmaya imkan sağlayacağını belirterek, "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak. Önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" dedi. Açıklamasında salgınla mücadele sürecindeki tutumu nedeniyle CHP'yi de eleştiren Bahçeli, "CHP, Kovid- 19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı olarak görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır" ifadesini kullandı.