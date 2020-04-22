‘Bu yaz geçtiğimiz yaz gibi olmayacak'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Haziran ayında korona virüs tedbirlerinde bir miktar rahatlama olacağını söyledi. Kara, “Ama bu yaz geçen yaz gibi olmayacak. Sahillerde kalabalık görüntüler beklemeyelim” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler doğrultusunda sosyal mesafe uyarılarını güncellediklerini bildirdi.



RAHATLAMA OLACAK

Kara, "1 metre mesafe doğru ama daha kısa süre tutmamız lazım. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşılıklı riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de mutlaka maske takalım" dedi. Haziran'da tedbirlerde bir miktar azalma olacağını işaret eden Kara, "Virüs gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplumda yayılımı nazılr bunları kesinleştirene kadar tedbirlere uymalıyız" diye konuştu. Kara, "Bu yazgeçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Aktivitesi devam edecek ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Bunun anlamı şu; sahillerde geçen yazki gibi iç içe görüntüler olmayacak" dedi.

'YOĞUN BİR HASTA OLMADI'

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer ise 2 günlük sokağa çıkma yasağından önce 10 Nisan gecesi marketlerde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına yansımasına ilişkin, "Genelde ortalama 5-6 günde belirtiler ortaya çıkar. Bu yüzden kabaca 16-17'sinde yoğun bir hasta grubu görmemiz gerekiyordu, ancak Allah'a şükür öyle olmadı. Ama bu bitmiş olduğu anlamına gelmez. 1 hafta boyunca vakanın azaldığını görürsek, 'işler iyiye gidiyor' diyebiliriz. Ama rehavete kapılacağımız anlamına gelmiyor, bu uzun bir süreç" dedi.