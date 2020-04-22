Hedefimiz bayram sonrası normalleşme

Başkan Erdoğan, korona virüs salgınına ilişkin AK Parti MYK toplantısında kritik mesajlar verdi. Salgının Türkiye’de yatay seyre geçmeye başladığını kaydeden Erdoğan, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile Türkiye'nin ve dünyanın verdiği çetin mücadele hakkında kritik mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Türkiye olarak dünyanın tamamı gibi, korona virüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.

GELİŞMİŞ ÜLKELER ÇARESİZ

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.

AK PARTİ MYK TOPLANDI

Başkan Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. 2. kez videokonferas yöntemiyle gerçekleşen toplantıda korona virüs önlemlerinin etkisi masaya yatırıldı.



ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin Kovid-19'a karşı mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.