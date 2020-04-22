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İrlandalı takımından 'ye teşekkür mesajı

İrlandalı futbol takımından Türkiye'ye teşekkür mesajı

22.04.2020, 12:01

takımı, 'nin İrlanda'ya koronavirüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardım malzemeleri için teşekkür mesajı paylaştı...

Takımın Twitter hesabından, Drogheda kasabasına ait yerel bir gazetenin Facebook sayfasından alıntıyla yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman hibe etti." denildi.

"Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşımda, Drogheda United takımı vasıtasıyla bölgede Türk milletine duyulan sempatiye vurgu yapıldı.

Söz konusu paylaşım 5 binden fazla beğeni aldı.

Türkiye'nin yardım eli Asya'dan Avrupa'ya uzandı

TRABZONSPOR'UN KARDEŞ KULÜBÜ

Bordo mavi renklere sahip olan ve armasında ay yıldız bulunan Drogheda United, aynı zamanda Trabzonspor'un kardeş kulübü.

AA

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