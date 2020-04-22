  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu açıkladı! İşte Ramazan'da alınması gereken tedbirler

Koronavirüs açıkladı! İşte 'da alınması gereken tedbirler

Koronavirüs Bilim Kurulu açıkladı! İşte Ramazan'da alınması gereken tedbirler

22.04.2020, 16:12

Son dakika haberi... Koronavirüs (Kovid-19) ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun rehberine göre öneriler şöyle;

- Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

-İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir.

-Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüs Bilim Kurulu açıkladı! İşte Ramazan'da alınması gereken tedbirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA