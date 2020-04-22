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neden en çok erkekleri etkiliyor?

Koronavirüs neden en çok erkekleri etkiliyor?

22.04.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,12:36

Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. 2,5 milyondan fazla insana bulaşan virüs en çok erkekleri etkiliyor. 'Peki, neden en fazla erkekleri öldürüyor?' bu sorunun cevabını uzmanlar verdi. 'nden genetik profesörü olan , için kaleme aldığı yazısında erkek ve kadınlardaki cinsiyet kromozomları ve içlerindeki genlerin farklılaştığını hatırlatarak temel nedenin burada saklı olduğunu belirtti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde oraya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen corona virüs dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaşmış durumda.Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 binin üzerinde.Veriler incelendiğin de daha önce karşımıza çıkan MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip corona virüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.

Peki neden erkekler Kovid-19'a karşı kendilerini riske sokan bu hastalıklara karşı savunmasız?

Bu sorunun yanıtını La Trobe Üniversitesi'nden genetik profesörü olan Jenny Graves, The Conversation için kaleme aldığı yazısında yanıt verdi.Erkek ve kadınlardaki cinsiyet kromozomları ve içlerindeki genlerin farklılaştığını hatırlatan Graves temel nedenin burada saklı olduğu görüşünde.Zira Avustralyalı profesör corona virüs sürecinde erkekler açısından en büyük sorunun Y genlerinden biri olan SRY'nin salgıladığı erkeklik hormonu olduğunu vurguluyor.Testosteron seviyelerinin kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklarla ilişikisi biliniyor ve bu da yaşam süresini etkileyebiliyor.

Erkekler östrojen seviyelerinin kadınlara oranla daha düşük olmasının dezavantajlı bir durum olduğunu belirten Graves Östrojenin kadınları kalp rahatsızlıkları dahil birçok hastalıktan koruduğunun altını çiziyor.Kadınlardaki iki X kromozomunun tek bir X genin mutasyona uğraması halinde bir tampon görevi gördüğünü belirten Graves, erkeklerin bu tampondan mahrum olduğunu söylüyor.Graves bir diğer sorunun erkeklerin bağışıklık sistemi olduğununun altını çizdi. Kadınların erkeklerden daha güçlü bağışıklık sistemleri olduğu uzun süredir biliniyor.

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