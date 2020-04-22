Normale dönüş yavaş yavaş başlar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, korona virüs salgını nedeniyle büyük oranda kısıtlanan sosyal hayatın, 20 Mayıs'tan itibaren normale dönebileceğini söyledi. Özlü, "Tedbirleri uygulamayı sürdürürsek Ramazan Bayramı'ndan önce normalleşme yavaş yavaş başlar" ifadesini kullandı.
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