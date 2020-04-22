Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezine, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin adının değiştiğini duyurdu.

Merkeze, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verildiğini söyleyen Koca, "Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi" dedi.

Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi. pic.twitter.com/iepcIN2626 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020



DR.YAVUZ KALAYCI KİMDİR?

Corona Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenler arasında yer alan Dr.Yavuz Kalaycı, ölümünün ardından görev yaptığı yerde anıldı. Peki, Yavuz Kalaycı kimdir ve nereli? İşte, Yavuz Kalaycı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.